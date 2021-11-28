Про це свідчать результати аналітичної довідки ООН "Демографічні процеси", яку опублікували 19 листопада.

Важливо Третій за чисельністю етнос: Росія не включила українську в список мов для перепису населення

Основними причинами скорочення населення там називають:

низький коефіцієнт народжуваності,

високий рівень смертності,

постійний ріст масштабів зовнішньої міграції.

З чим це пов'язано

В ООН переконані, що українці не можуть мати бажану кількість дітей через недостатній рівень добробуту та відсутність у жінок можливостей поєднувати кар'єру й догляд за новонародженими.

Натомість на високу смертність, особливо серед чоловіків, впливає їхня часта ризикова поведінка та неінфекційні хвороби. За даними організації, приблизно третина українців помирають у віці до 65 років.

Як це можна змінити

В ООН вказують, що низький рівень народжуваності навряд чи зміниться за будь-якого сценарію. Тому владі треба забезпечити розвиток та ефективне використання людського капіталу країни, а також соціального захисту людей на достатньому рівні.

Політика повинна засновуватися на сучасних, точних, правдивих і деталізованих даних про населення, щоб забезпечити належне формування бюджету та надання товарів і послуг, орієнтованих на людей,

– вказують в ООН.

Також, щоб зменшити очікуване зниження чисельності робочої сили та забезпечити фінансову стабільність, варто переглянути умови участі на ринку праці та встановлений законодавством вік виходу на пенсію.

Скільки людей живе в Україні

За даними Державної служби статистики, чисельність населення України станом на жовтень 2021 року становила 41 мільйона 319 тисяч громадян. До цих даних не входять мешканці тимчасово окупованих територій.

Цікаво! Перепис населення в Україні відбудеться у 2023 році. Міністр фінансів Сергій Марченко розповів, що для цього виділять мінімум 400 мільйонів гривень.