Про це свідчать результати аналітичної довідки ООН "Демографічні процеси", яку опублікували 19 листопада.
Важливо Третій за чисельністю етнос: Росія не включила українську в список мов для перепису населення
Основними причинами скорочення населення там називають:
- низький коефіцієнт народжуваності,
- високий рівень смертності,
- постійний ріст масштабів зовнішньої міграції.
З чим це пов'язано
В ООН переконані, що українці не можуть мати бажану кількість дітей через недостатній рівень добробуту та відсутність у жінок можливостей поєднувати кар'єру й догляд за новонародженими.
Натомість на високу смертність, особливо серед чоловіків, впливає їхня часта ризикова поведінка та неінфекційні хвороби. За даними організації, приблизно третина українців помирають у віці до 65 років.
Як це можна змінити
В ООН вказують, що низький рівень народжуваності навряд чи зміниться за будь-якого сценарію. Тому владі треба забезпечити розвиток та ефективне використання людського капіталу країни, а також соціального захисту людей на достатньому рівні.
Політика повинна засновуватися на сучасних, точних, правдивих і деталізованих даних про населення, щоб забезпечити належне формування бюджету та надання товарів і послуг, орієнтованих на людей,
– вказують в ООН.
Також, щоб зменшити очікуване зниження чисельності робочої сили та забезпечити фінансову стабільність, варто переглянути умови участі на ринку праці та встановлений законодавством вік виходу на пенсію.
Скільки людей живе в Україні
За даними Державної служби статистики, чисельність населення України станом на жовтень 2021 року становила 41 мільйона 319 тисяч громадян. До цих даних не входять мешканці тимчасово окупованих територій.