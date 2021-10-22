Доступні для вибору десять мов: башкирська, татарська, бурятська, тувинська, чуваська, якутська, узбецька, англійська, китайська та корейська.

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Української не виявилося серед запропонованих мов для участі у переписі на порталі "держпослуг",

– написав Олексій Наришкін.

За даними минулого перепису, українці складають третю за чисельність народність на території Росії. Ситуація склалася дивна, адже країна-агресор "захищає" російськомовне населення по всьому світу.

Однак у себе "забула" включити третій за чисельністю етнос до переліку. Можна припустити, зробили це спеціально, бо з'ясується, що у Криму проживає багато україномовних і це нагадає про окупацію.



Росія не включила українську в список мов для перепису населення / Фото Олексія Наришкіна

Перепис населення у Росії: коротко

Росія планувала провести масштабний перепис населення ще у жовтні 2020 року. Втім через пандемію коронавірусу його початок перенесли на квітень 2021 року.

Основний етап пройде з 15 жовтня по 14 липня 2021 року. Вперше перепис відбудеться і в онлайн-форматі. На проведення заходу з бюджету виділили 32 мільярди рублів.

Кремль доручив провести перепис і на території тимчасово окупованого Криму. В ЄС засудили це рішення та закликали Росію припинити порушення міжнародного права на півострові.

Текст публікації Олексія Наришкіна:

Української не виявилося серед запропонованих мов для участі в переписі на порталі держпослуг. При цьому за даними минулого перепису українці складають третю за чисельність народність на території Росії.