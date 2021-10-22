Про це заявила тимчасово повірена у справах США при ОБСЄ Кортні Острієн під час засідання ради цієї організації у Відні.
До теми Євросоюз засудив російський "перепис населення" в окупованому Криму
США занепокоєні намірами Росії
Ми занепокоєні планом Російської Федерації провести без дозволу України всеросійський перепис населення з 15 жовтня до 14 листопада в окупованому Криму. Перепис населення є ще одним проявом кампанії Росії з підриву суверенітету України,
– заявила Острієн.
Острієн запевнила, Вашингтон наполягає на тому, що Крим – це Україні, як і мовиться у спільній декларації Кримської платформи. США підтримуватимуть санкції проти Росії доти, доки вона не поверне Україні повний контроль над півостровом.
Схожу позицію висловили і в Євросоюзі
Схожа позиція у питанні перепису і в Євросоюзу. У Брюсселі також засудили призовну кампанію, яку Росія розпочала з 1 жовтня. У ЄС закликали Москву припинити порушення міжнародного права.
Росія хоче легітимізувати анексію Криму, – МЗС
Зазначимо, що раніше всеросійський перепис на окупованих територіях офіційно засудили США, ЄС та Велика Британія. У МЗС України наголосили, що таким чином Росія хоче легітимізувати анексію Криму.
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