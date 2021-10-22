Об этом заявила временный поверенный в делах США при ОБСЕ Кортни Остриен во время заседания совета этой организации в Вене.
К теме Евросоюз осудил российскую "перепись населения" в оккупированном Крыму
США обеспокоены намерениями России
Мы обеспокоены планом Российской Федерации провести без разрешения Украины всероссийскую перепись населения с 15 октября по 14 ноября в оккупированном Крыму. Перепись населения является еще одним проявлением кампании России по подрыву суверенитета Украины,
– заявила Остриен.
Остриен заверила, Вашингтон настаивает на том, что Крым – это Украина, о чем и говорится в совместной декларации Крымской платформы. США будут поддерживать санкции против России до тех пор, пока она не вернет Украине полный контроль над полуостровом.
Похожую позицию высказали и в Евросоюзе
Похожая позиция в вопросе переписи и в Евросоюзе. В Брюсселе также осудили призывную кампанию, которую Россия начала с 1 октября. В ЕС призвали Москву прекратить нарушение международного права.
Россия хочет легитимизировать аннексию Крыма, – МИД
Отметим, что ранее всероссийскую перепись на оккупированных территориях официально осудили США, ЕС и Великобритания. В МИД Украины отметили, что таким образом Россия хочет легитимизировать аннексию Крыма.
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Что известно о переписи населения в России?
Впервые перепись проводят после 2010 года. Перепись стартовала 15 октября и ее основной этап продлится до 14 ноября, однако в некоторых регионах завершится в декабре. Частично перепись населения проходит в режиме онлайн.