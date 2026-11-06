Всего 25 миллионов к 2040 году: The Economist предупредил о демографическом кризисе в Украине

Население подконтрольной Украине территории сократилось до 27 – 28 миллионов человек из-за войны, вынужденной миграции и стремительного падения рождаемости. По оценкам ООН, без кардинальных изменений эта цифра уменьшится еще на несколько миллионов.

Как пишет британское издание The Economist, с начала полномасштабного вторжения России в 2022 году на подконтрольной Киеву территории число жителей сократилось примерно на 10 миллионов.

Украина теряет людей

Львиная доля этих потерь приходится на вынужденных переселенцев и граждан, оставшихся в оккупированных районах, где до сих пор находятся от 3 до 5 миллионов украинцев.

Более 5 миллионов человек в настоящее время проживают за рубежом, преимущественно в странах Европы. По данным Центра экономической стратегии, доля беженцев, планирующих вернуться в Украину, упала с 74% в конце 2022 года до 43%.

Критическое падение рождаемости и дефицит рабочей силы

Мобилизация, боевые потери и постоянная опасность заставляют украинские семьи откладывать рождение детей.

Если в 2020 году на одну женщину приходилось в среднем 1,2 ребенка, то сейчас этот показатель составляет 0,8–0,9 при необходимом для воспроизводства населения уровне в 2,1.

Чем дольше вы откладываете рождение детей, тем выше риск, что ребенок так и не родится,

– предупредила эксперт Светлана Аксенова.

Государство пытается сдержать спад денежными выплатами в размере 50 тысяч гривен за рождение ребенка и ежемесячным пособием по 7 тысяч гривен в течение первого года.

Также финансируется лечение бесплодия и бесплатное замораживание репродуктивных клеток военнослужащих, однако специалисты сомневаются в способности финансовых стимулов переломить ситуацию во время войны.

В то же время дефицит рабочей силы в Украине уже достигает 2,5 миллиона специалистов, свидетельствуют подсчеты Европейского банка реконструкции и развития. Заместитель министра экономики Дария Марчак отметила, что привлечение иностранных работников будет рассматриваться только после использования потенциала украинцев внутри страны и за рубежом.

Перспективы послевоенного восстановления населения

Директор Института демографии НАН Украины Элла Либанова считает, что после завершения боевых действий домой вернется лишь около трети беженцев.

Демограф Александр Гладун отмечает, что ежегодно население сокращается на 1,15 миллиона человек: каждый год рождается около 185 тысяч детей и умирает около 505 тысяч человек, а еще примерно 830 тысяч уезжают из страны.

Даже окончание войны не гарантирует демографического всплеска, ведь поколения 1990-х и 2000-х годов являются самыми малочисленными в современной истории государства, из-за чего надеяться на масштабный бэби-бум не приходится.

Напомним, ранее мы писали, что, по оценкам аналитиков The Economist, совокупные потери российской армии с начала вторжения в Украину достигли от 1,4 до 2,1 миллиона человек убитыми и ранеными.