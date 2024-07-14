В организации Объединенных Наций пришли к выводу, что население Украины до 2100 года будет сокращаться. Они также обозначили темпы сокращения.

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Средняя продолжительность жизни будет расти

Согласно информации ООН, на начало 2024 года в Украине было около 37 миллионов человек. Но к 2100 году население страны сократится до 15,3 миллиона человек.

Кроме этого, в ООН прогнозируют, что в 2084 году количество людей в этом веке достигнет максимума, а именно – 10,3 миллиарда человек. Но к 2100 году количество людей немного уменьшится – до 10,2 миллиардов.

В то же время средняя продолжительность жизни должна постепенно расти. В частности, к концу 21 века она должна была бы составлять 81,7 года. Мужчины в среднем будут жить чуть меньше 80 лет, а женщины почти 84 года.