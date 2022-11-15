Уже не 7 миллиардов: количество людей на Земле достигло новой рекордной цифры

Численность населения на планете Земля продолжает постоянно расти. Согласно данным ООН, оно уже больше не насчитывает 7 миллиардов человек.

По имеющимся в Отделе экономических и социальных вопросов сведениям, 15 ноября количество населения на Земле должно было достичь отметки в 8 миллиардов. Рассказываем, какая страна скоро обойдет Китай в вопросе густонаселенности.

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Китай потеряет титул густонаселенной страны

По данным аналитиков, вместо Китая этот титул будет носить Индия. Она опередит эту страну в 2023 году. Об этом говорилось в отчете, опубликованном во Всемирный день народонаселения.

Тогда Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш отметил, что в этом году мы ожидаем рождения восьмимиллиардного жителя Земли. В то же время, он отметил, что это очередное напоминание о том, что все мы должны отвечать за заботу о планете, а также друг друга.

Добавим, что последние прогнозы ООН свидетельствуют о том, что в 2030 году население вырастет до 8,5 миллиарда, а в 2050 году эта отметка достигнет 9,7 миллиарда. Пик рождаемости придется на 2080-е годы и составит 10,4 миллиарда. На том же уровне он может оставаться до 2100 года.

Рождаемость за последние десятилетия упала

Имеющиеся данные свидетельствуют о том, что рождаемость заметно упала во многих государствах. Это явление наблюдается за последние десятилетия. Согласно прогнозам, население 61 страны или региона сократится на 1 или более процентов с 2022 по 2050 годы. Причиной тому станет стабильно низкий уровень рождаемости. Также на это повлияет высокий уровень эмиграции.

Более половины прогнозируемого роста мирового населения к 2050 году придется на 8 стран. Речь идет о Демократической Республике Конго, Египте, Эфиопии, Индии, Нигерии, Пакистане, Филиппинах, а также Объединенной Республике Танзании. Страны Африки к югу от Сахары внесу более половины ожидаемого прироста того времени, говорят аналитики.