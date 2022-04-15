В настоящее время российские оккупанты контролируют большую часть Донецкой области. Об этом заявил глава местной ОВ Павел Кириленко 14 апреля.

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Населённые пункты, не контролирующие Вооруженные силы Украины, уже сложно так назвать. Они фактически стерты с лица земли, к сожалению. Это уже территории,

– говорит Кириленко.

В Волновахском районе и Марьинке идут бои. В Мариуполе продолжаются уличные бои.