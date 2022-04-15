Наразі російські окупанти контролюють більшу частину Донецької області. Про це заявив голова місцевої ОВА Павло Кириленко 14 квітня.

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Населені пункти, які не контролюють Збройні сили України, вже важко так назвати. Вони фактично стерті з лиця землі, на жаль. Це вже території,

– каже Кириленко.

У Волноваському районі та Мар'їнці точаться бої. У Маріуполі тривають вуличні бої.

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