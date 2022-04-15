Як зазначив глава Луганської ОВА Сергій Гайдай, 14 квітня один із магазинів у Сєвєродонецьку намагалися пограбувати. А зробити це хотіли четверо місцевих мешканців.

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Зловмисники будуть покарані

За будь-яку спробу мародерства на території області винні понесуть кримінальну відповідальність,

– наголосив він.

Сергій Гайдай додав, що відомо також про викрадення автомобілів. Так, в області за минулу добу виявили шість фактів незаконного заволодіння транспортними засобами.

Раніше окупант зізнався, як позбувався награбованого в Україні. У перехоплений співробітниками СБУ розмові він розповів, що купував сигарети за 100 доларів. Також іншим військовим він роздав решту поцупленого краму.

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