Об этом в эфире 24 канала сказал майор резерва армии обороны Израиля ЦАХАЛ Виктор Верцнер. По его словам, народ Израиля не имеет морального права оставаться в стороне, ведь "возвращается 1939 год".

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"Мы выражаем свои претензии всему миру. Как же так? В 1939 году кроме Британии молчал весь мир. К сожалению, сейчас мы находимся в похожей ситуации", – сказал Верцнер.

Что делает Израиль

Верцнер подчеркнул, что Израиль не молчит.

Израиль поддержал Украину в ООН, голосуя за резолюцию против России. Израиль дает весомую гуманиторную помощь: вылетают самолеты с помощью, врачи, открываются полевые западные госпитали в Украину. Однако мы хотим большего. Виктор Верцнер Майор резерва армии обороны Израиля ЦАХАЛ

Внерцнер отметил, что Израиль должен присоединиться к санкциям против России, оказывать военную помощь Украине. "Мы хотим быть частью Западного мира", – подытожил военный.

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