Про це в ефірі 24 каналу сказав майор резерву армії оборони Ізраїлю ЦАХАЛ Віктор Верцнер. За його словами, народ Ізраїлю не має морального права залишатись осторонь, адже "повертається 1939 рік".

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"Ми висловлюємо свої претензії всьому світу. Як же так? В 1939 році окрім Британії мовчав весь світ. На жаль, зараз ми перебуваємо у схожій ситуації", – сказав Верцнер.

Що робить Ізраїль

Верцнер наголосив, що Ізраїль не мовчить.

Ізраїль підтримав Україну в ООН, голосуючи за резолюцію проти Росії. Ізраїль дає вагому гуманіторну допомогу: вилітають літаки з допомогою, лікарі, відкриваються польові західні госпіталі в Україні. Однак ми хочемо більшого. Віктор Верцнер Майор резерву армії оборони Ізраїлю ЦАХАЛ

Внерцнер зазначив, що Ізраїль повинен приєднатися до санкцій проти Росії, надавати воєнну допомогу Україні. "Ми хочемо бути частиною Західного світу", – підсумував військовий.



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