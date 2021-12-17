Наша цель – миллиард долларов поддержки, – Кулеба о помощи США

Дмитрий Кулеба рассказал, что целью Украины является миллиард долларов поддержки от США. Сейчас украинская сторона уверенно движется к этому.

Глава Министерства иностранных дел Кулеба рассказал, что в 2022 году бюджет США предусматривает помощь Украине в размере 756 миллионов долларов. В частности, 400 миллионов долларов выделяют на укрепление безопасности.

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Наша цель – 1 миллиард долларов поддержки остается неизменной. Мы уверенно к ней движемся,

– заявил Кулеба.

Министр добавил, что благодаря помощи США украинцы получили около 2,2 миллиона доз вакцин от коронавируса. Это свидетельствует об очень широком сотрудничестве между двумя странами.

Сенат США зарегистрировал проект о помощи Украине

Глава НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко в декабре 2021 года сообщил, что Сенат США зарегистрировал проект о 450 миллионах долларов военной помощи Украине.

По словам Витренко, документ содержит меры, которые должны сдержать Владимира Путина от агрессии против Украины. Необходимо предотвратить опасность, а не ждать, пока российские войска вторгнутся на нашу территорию.

Урегулировать ситуацию необходимо с помощью целого ряда мер.

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