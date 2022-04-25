Наша дружба – это наша победа, – Залужный поблагодарил партнеров за поддержку

Украина в течение 61 дня титанически противостоит российским захватчикам. А помогают нам в этом международные партнеры, которые не могут быть в стороне в эти непростые для нашей страны времена.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный выложил мощное видео. В нем он поблагодарил всех партнеров за дружбу, которая ежедневно приближает Украину к победе.

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Ролик сняли в разрушенном доме

На видео украинская защитница поправляет магнитики на холодильнике, поливает комнатные растения. Казалось бы, ничего необычного. Но потом она подходит не к окну, а к тому, что от него осталось. В доме, где снимали видео, внешних стен просто не осталось после вражеских ударов.

Самый большой подарок в жизни – настоящие друзья. Те, кто рядом. Во время радости и во время испытаний. Друзья, Украина благодарна за вашу поддержку в это тяжелое время. Наша дружба – это наша победа,

– говорит голос за кадром.

Смотрите трогательный ролик о поддержке Украины в войне против России:

Мы благодарны каждому защитнику и защитнице за то, что защищают Украину. А также каждой стране, которая помогает нам противостоять злому и коварному врагу.

Стоящее – Нам нужно выстоять эту неделю, будет нелегко, – Жданов: смотрите видео