Оборонная промышленность Украины сильно недофинансируется. Ведь продукция до сих пор оценивается по устаревшим правилам.

Наценка на комплектующие материалы не может быть более 1%, на рабочую силу – не более, чем 20%. Об этом в программе "Есть вопрос" на 24 канале рассказал руководитель Укроборонпрома Айварас Абромавичюс.

Первая часть интервью: Приватизации не будет, это фейк: Абромавичюс об изменениях, которые ждут Укроборонпром

Он объяснил: это сдерживает маржинальность продукции, то есть на внутренних рынках заработать невозможно. Поэтому отдельные компании Укроборонпрома развиваются только благодаря экспорту.

Мы, к сожалению, должны искать "место под солнцем" за границей, чтобы зарабатывать, развиваться и тому подобное. Боремся, чтобы не платить дивиденды в госбюджет во время войны,

– отметил Абромавичюс.

И объяснил: все это потому что уже 30 лет компания является недоинвестированной, технологически она очень сильно отстала. Все производственные помещения опасны для работы людей.

"Нужно строить новые заводы, цеха, покупать новое оборудование. Для этого не хватает средств, так как не хватает механизмов и инструментов по финансированию промышленного комплекса со стороны государства", – отметил он.

"Мы догоним упущенное"

По мнению Абромавичюса, ситуация наладится после создания отраслевых корпораций, появления новых правил корпоративного управления, прозрачности, финансового аудита по международной финансовой отчетности, которую никогда не делали.

"Поэтому мы отстаем от Укрпочты, Укрзализныци и "Нафтогаза" где-то на 3 года. Считаю, что догоним упущенное быстрее и уже выйдем на мировые рынки, включая привлечение дешевого финансового ресурса, который поможет нам как-то развиваться". – убежден руководитель Укроборонпрома.

Смотрите полное интервью с руководителем Укроборонпрома: