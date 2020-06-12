Оборонна промисловість України сильно недофінансовується. Адже продукція досі оцінюється за застарілими правилами.

Націнка на комплектуючі матеріали не може бути понад 1%, на робочу силу – не більше, ніж 20%. Про це у програмі "Є питання" на 24 каналі розповів керівник Укроборонпрому Айварас Абромавичус.

Перша частина інтерв'ю: Приватизації не буде, це фейк: Абромавичус про зміни, які чекають Укроборонпром

Він пояснив: це стримує маржинальність продукції, тобто на внутрішніх ринках заробити неможливо. Тому окремі компанії Укроборонпрому розвиваються лише завдяки експорту.

Ми, на жаль, повинні шукати "місце під сонцем" за кордоном, щоб заробляти, розвиватися тощо. Боремося, щоб не платити дивіденди в держбюджет в час війни,

– зазначив Абромавичус.

Й пояснив: все це тому що вже 30 років компанія є недоінвестованою, технологічно вона дуже сильно відстала. Всі виробничі приміщення небезпечні для роботи людей.

"Потрібно будувати нові заводи, цехи, купляти нове обладнання. Для цього не вистачає коштів, тому що не вистачає механізмів та інструментів щодо фінансування промислового комплексу з боку держави", – зазначив він.

"Ми наздоженемо втрачене"

На думку Абромавичуса, ситуація налагодиться після створення галузевих корпорацій, появи нових правил корпоративного управління, прозорості, фінансового аудиту по міжнародній фінансовій звітності, яку ніколи не робили.

"Тому ми відстаємо від Укрпошти, Укрзалізниці та "Нафтогазу" десь на 3 роки. Вважаю, що наздоженемо втрачене швидше й вже вийдемо на світові ринки, включно із залученням дешевого фінансового ресурсу, який допоможе нам якось розвиватися". – переконаний керівник Укроборонпрому.

Дивіться повне інтерв'ю з керівником Укроборонпрому: