Наша оборона наносит врагу максимальные потери: они нас не сломают

С начала вторжения России в Украину враг понес огромные потери – почти 9200. И наши защитники продолжают давать отпор агрессору.

Как подчеркнул Владимир Зеленский в своем обращении, наша оборона наносит врагу максимальные потери.

Важно Эта ночь могла остановить историю, – Зеленский к украинцам после атаки россиян на ЗАЭС

По словам украинского лидера, украинские бойцы дают отпор врагу под:

Николаевом;

Харьковом;

Киевом.

Столица остается ключевой мишенью для оккупантов. Но они не сломают нас, не сломают наше государство. Никогда. Что бы они ни делали, они все равно проиграют. Потому что мы – у себя дома. Мы на своей земле,

– подчеркнул президент.

Зеленский обратился к украинцам: смотрите видео

​

Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!