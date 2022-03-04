Наша оборона наносит врагу максимальные потери: они нас не сломают
С начала вторжения России в Украину враг понес огромные потери – почти 9200. И наши защитники продолжают давать отпор агрессору.
Как подчеркнул Владимир Зеленский в своем обращении, наша оборона наносит врагу максимальные потери.
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По словам украинского лидера, украинские бойцы дают отпор врагу под:
- Николаевом;
- Харьковом;
- Киевом.
Столица остается ключевой мишенью для оккупантов. Но они не сломают нас, не сломают наше государство. Никогда. Что бы они ни делали, они все равно проиграют. Потому что мы – у себя дома. Мы на своей земле,
– подчеркнул президент.
Зеленский обратился к украинцам: смотрите видео
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