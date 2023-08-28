Прежде президент сообщил, что 28 августа был долгий и содержательный день совещаний и встреч. Об этом пишет 24 канал.

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Зеленский раскрыл детали Ставки

Президент рассказал подробности относительно последней Ставки, состоявшейся 28 августа. Прежде всего, на ней обсудили ситуацию на передовой и на ключевых точках на Востоке: Купянск, Бахмут, Авдеевка, Марьинка, а также на Юге, в частности, на Ореховском направлении.

Зеленский уточнил, что заслушал доклады генералов Залужного, Сырского, Тарнавского. Также глава ГУР Кирилл Буданов отчитался по планам оккупантов.

Ответим на их намерения. Обязательно. И так, как они не ожидают,

– подчеркнул президент.

Кроме того, на Ставке доложили чиновники и военные по укреплению наших приграничных регионов. По словам главы государства, вопросы финансов для этого решены.

Украина будет развивать оборонную промышленность

Президент рассказал, что в этот же день было отдельное совещание по нашему украинскому производству оружия.

Минстратегпром, "Укроборонпром", руководители отечественных производств. Пушки, сделанные в Украине. Снаряды, сделанные в Украине. Дроны, ракеты, бронетехника. Максимально увеличиваем объем производства. Украина может. Финансирование есть. Наша "оборонка" будет давать больший результат,

– заявил президент.

Также он сообщил, что на следующую Ставку дал 2 задания:

Подготовить отчет по подготовке к зиме. По разным аспектам, в том числе безопасным. Подготовить программу подготовки к применению новых боевых самолетов. Ведь договоренности уже есть, так что ключевое теперь – это качественно и быстро подготовить инфраструктуру. И это уже военная задача.

Важно. Правоохранители доложили президенту о проверке работы ВЛК по всей стране. Этот вопрос будет вынесен на СНБО, а отчет и решение президент обещает представить обществу.