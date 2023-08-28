Во время Ставки 28 августа Зеленский заслушал доклад Главкома Залужного, командующих Сырского и Тарнавского.

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Какие вопросы обсуждались во время Ставки

Президент сообщил, что максимальное внимание во время Ставки было приковано к наступательным действиям и обеспечению фронта оружием и всем необходимым. Также члены Ставки говорили о разработке программы по переходу на перспективные типы самолетов.

Кроме того, во время Ставки отдельно обсудили реализацию плана защиты критической, энергетической инфраструктуры. Ведь близится зима и к ней необходимо готовиться.

В Украине пересматривают работу ВЛК

Владимир Зеленский рассказал, что заслушал отчет по инспектированию военно-врачебных комиссий. Он также уточнил, что его подробно рассмотрят на следующем заседании Совета национальной безопасности и обороны.

Отметим, что в начале августа Владимир Зеленский провел Ставку в специальном формате . В ней принял участие самый узкий круг людей. Тогда максимальное внимание было приковано к единственной теме – наступлению ВСУ.