Обсуждение включало только одну тему – проведение украинского наступления. Максимальное внимание было приковано к освобождению земель от русских оккупантов.

Смотрите также Израильская модель: каких гарантий безопасности ждать от США и что они изменят для Украины

Ставка в другом формате

Зеленский заявил, что проведенная 9 августа Ставка прошла в специальном формате. На ней присутствовал самый узкий круг людей.

Самый узкий круг людей и максимальное внимание к единой теме – нашему наступлению,

– написал Зеленский.

На ней присутствовали анализ текущей ситуации, спланировали будущие шаги и обеспечение войск всем необходимым, проанализировали действия врага.

На ставке докладывали Главнокомандующий Валерий Залужный, командующие Александр Сырский и Александр Тарнавский, а также начальник ГУР Кирилл Буданов.

Последние новости с фронта