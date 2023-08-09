Обсуждение включало только одну тему – проведение украинского наступления. Максимальное внимание было приковано к освобождению земель от русских оккупантов.
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Ставка в другом формате
Зеленский заявил, что проведенная 9 августа Ставка прошла в специальном формате. На ней присутствовал самый узкий круг людей.
Самый узкий круг людей и максимальное внимание к единой теме – нашему наступлению,
– написал Зеленский.
На ней присутствовали анализ текущей ситуации, спланировали будущие шаги и обеспечение войск всем необходимым, проанализировали действия врага.
На ставке докладывали Главнокомандующий Валерий Залужный, командующие Александр Сырский и Александр Тарнавский, а также начальник ГУР Кирилл Буданов.
Последние новости с фронта
- ISW сообщил, что ВСУ 9 августа форсировали Днепр и высадились на левом берегу в Херсонской области. Предварительно украинские военные достигли населенного пункта Казачьи Лагеря. Минобороны не подтвердило информацию и попросило дождаться официальных заявлений от Генштаба.4
- Ганна Маляр заявила о проведенном рейде на левом берегу. Российские пропагандисты начали сообщать об исчезновении целой разведывательной группы вместе с командиром. Они заявляют, что ВСУ уничтожили или взяли в плен 25 оккупантов.
- Александр Сырский заявил, что российские войска пытаются прорвать оборону на Купянском направлении. Они перебросили туда штурмовых бригад "Шторм-Z". Однако ВСУ продолжают удерживать врага.