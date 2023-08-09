Обговорення включало лише одну тему – проведення українського наступу. Максимальна увага була прикута до звільнення земель від російських окупантів.
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Ставка в іншому форматі
Зеленський заявив, що проведена 9 серпня ставка пройшла у спеціальному форматі. На ній було присутнє найвужче коло осіб.
Найвужче коло людей і максимальна увага до єдиної теми – нашого наступу,
– написав Зеленський.
На ній присутні провели аналіз поточної ситуації, спланували майбутні кроки та забезпечення військ усім необхідним, проаналізували дії ворога.
На ставці доповідали Головнокомандувач Валерій Залужний, командувачі Олександр Сирський та Олександр Тарнавський, а також начальник ГУР Кирило Буданов.
Останні новини з фронту
- ISW повідомив, що ЗСУ 9 серпня форсували Дніпро та висадилися на лівому березі на Херсонщині. Попередньо українські військові досягли населеного пункту Козачі Лагері. Міноборони не підтвердило інформацію та попросило дочекатися офіційних заяв від Генштабу.
- Ганна Маляр заявила про проведений рейд на лівому березі. Російські пропагандисти почали повідомляти про зникнення цілої розвідувальної групи разом з командиром. Вони заявляють, що ЗСУ знищили або взяли в полон 25 окупантів.
- Олександр Сирський заявив, що російські війська намагаються прорвати оборону на Куп'янському напрямку. Вони перекинули туди штурмових бригад "Шторм-Z". Проте ЗСУ продовжують утримувати ворога.