Під час Ставки 28 серпня Зеленський заслухав доповіді Головкома Залужного, командувачів Сирського і Тарнавського.

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Які питання обговорювались під час Ставки

Президент повідомив, що максимальна увага під час Ставки була прикута до наступальних дій і забезпечення фронту зброєю й усім необхідним. Також члени Ставки говорили про розробку програми переходу на перспективні типи літаків.

Окрім цього, під час Ставки окремо обговорили реалізацію плану захисту критичної, енергетичної інфраструктури. Адже наближається зима і до неї необхідно готуватись.

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Володимир Зеленський розповів, що заслухав звіт щодо інспектування військово-лікарських комісій. Він також уточнив, що його детально розглянуть на наступному засіданні Ради національної безпеки і оборони.

Зазначимо, що на початку серпня Володимир Зеленський провів Ставку у спеціальному форматі. У ній взяло участь найвужче коло людей. Тоді максимальна увага була прикута до єдиної теми – наступу ЗСУ.

На ставці доповідали Головнокомандувач Валерій Залужний, командувачі Олександр Сирський та Олександр Тарнавський, а також начальник ГУР Кирило Буданов. Учасники Ставки аналізували ситуацію, спланували майбутні кроки та забезпечення військ усім необхідним, а також проаналізували дії ворога.