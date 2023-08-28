Передусім президент повідомив, що 28 серпня був довгий і змістовний день нарад і зустрічей. Про це пише 24 Канал.

Дивіться також Максимальна увага до наступальних дій: Зеленський провів Ставку

Зеленський розкрив деталі Ставки

Президент розповів подробиці щодо останньої Ставки, яка відбулась 28 серпня. Передусім на ній обговорили ситуацію на передовій та на ключових точках на Сході: Купʼянськ, Бахмут, Авдіївка, Марʼїнка, а також на Півдні, зокрема, на Оріхівському напрямку.

Зеленський уточнив, що заслухав доповіді генералів Залужного, Сирського, Тарнавського. Також очільник ГУР Кирило Буданов відзвітував щодо планів окупантів.

Відповімо на їхні наміри. Обов'язково. І так, як вони не очікують,

– наголосив президент.

Окрім цього, на Ставці доповіли урядовці та військові щодо укріплення наших прикордонних регіонів. За словами глави держави, питання фінансів для цього вирішені.

Україна розвиватиме оборонну промисловість

Президент розповів, що цього ж дня була окрема нарада щодо нашого українського виробництва зброї.

Мінстратегпром, "Укроборонпром", керівники вітчизняних виробництв. Гармати, які зроблені в Україні. Снаряди, які зроблені в Україні. Дрони, ракети, бронетехніка. Максимально збільшуємо обсяги виробництва. Україна це може. Фінансування є. Наша "оборонка" даватиме більший результат,

– заявив президент.

Також він повідомив, що на наступну Ставку дав 2 завдання:

Підготувати звіт щодо підготовки до зими. По різних аспектах, зокрема безпекових. Підготувати програму підготовки до застосування нових бойових літаків. Адже домовленості вже є, тож ключове тепер – це якісно та швидко підготувати інфраструктуру. І це вже військове завдання.

Важливо. Правоохоронці доповіли президенту щодо перевірки роботи ВЛК по всій країні. Це питання винесуть на РНБО, а звіт та рішення президент обіцяє представити суспільству.

Звернення Зеленського 28 серпня: дивіться відео