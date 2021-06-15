Об этом рассказал эксперт по энергетике Геннадий Рябцев. По его словам, понимая неотвратимость запуска, та же Польша построила терминал по приему природного сжиженного газа. Ряд стран, граничащих с морем, также открыли для себя такую ​​возможность.

Внимание Это большая геополитическая ошибка Германии, – Ауштрявичюс о строительстве "Северного потока-2"

На что способна наша ГТС

Как отметил эксперт, вероятность пускать по нашей газотранспортной системе не российский газ близка к нулю. Может говориться, например, о среднеазиатском газе, однако его полностью выкупили Китай и Россия.

Несмотря на это, если запустят "Северный поток-2" наша труба никак не обмелеет,

– отметил Рябцев.

В то же время, как он добавил, обмелеет труба Ямал – Европа, которая идет через Беларусь и Польшу. Из-за этого и Польша принимала меры, чтобы обеспечить собственную газовую независимость.

Что такое "Северный поток-2"?

Это российский газопровод, который, по замыслу, должен проходить через 5 стран. Его строят в обход Украины. Он уже почти готов.



Его запуск угрожает нашему государству, ведь оно может терять ежегодно 1,5 миллиарда долларов.

О сокращении поступлений к "Нафтогазу"

Документы "Газпрома" свидетельствуют о том, что в 4 квартале объемы транзита газа по трубопроводу Ямал – Европа будут снижены с 10 миллиардов кубометров до 2. Тогда как через Украину будет транзитироваться минимум 40 миллиардов кубометров газа до окончания контракта между "Газпромом" и "Нафтогазом". Это продлится еще 3 года.

"Если Украина будет сидеть и ждать эти 3 года, возникнут серьезные проблемы, которые надо решать уже сейчас. И как раз нас ожидают сокращения поступлений в бюджет Нафтогаза за 3 года", – отметил Рябцев.

Справка. Соединенные Штаты Америки и Германия начали обсуждать компенсации для Украины после запуска российского газопровода.

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