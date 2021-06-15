Про це розповів експерт з енергетики Геннадій Рябцев. За його словами, розуміючи невідворотність запуску та ж Польща збудувала термінал з приймання природного скрапленого газу. Низка країн, які межують з морем, також відкрили для себе таку можливість.

Увага Це велика геополітична помилка Німеччини, – Ауштрявічюс про будівництво "Північного потоку-2"

На що спроможна наша ГТС

Як наголосив експерт, ймовірність пускати по нашій газотранспортній системі не російський газ близька до нуля. Може мовитися, наприклад, про середньоазійський газ, проте його повністю викупили Китай та Росія.

Попри це, якщо запустять "Північний потік-2" наша труба ніяк не обміліє,

– наголосив Рябцев.

Водночас як він додав, обміліє труба Ямал – Європа, яка йде через Білорусь та Польщу. Через це і Польща вживала заходи, щоб забезпечити власну газову незалежність.

Що таке "Північний потік–2"? Це російський газопровід, який, за задумом, повинен проходити через 5 країн. Його будують в обхід України. Він вже майже готовий.



Його запуск загрожує нашій державі, адже вона може втрачати щороку 1,5 мільярда доларів.

Про скорочення надходжень до "Нафтогазу"

Документи "Газпрому" свідчать про те, що у 4 кварталі обсяги транзиту газу трубопроводом Ямал – Європа будуть знижені з 10 мільярдів кубометрів до 2. Тоді як через Україну транзитуватиметься щонайменше 40 мільярдів кубометрів газу до закінчення контракту між "Газпромом" та "Нафтогазом". Це триватиме ще 3 роки.

"Якщо Україна буде сидітиме і чекатиме ці 3 роки виникнуть серйозні проблеми, які треба вирішувати вже зараз. І якраз нас очікують скорочення надходжень до бюджету Нафтогазу за 3 роки", – наголосив Рябцев.

Довідка. Сполучені Штати Америки та Німеччина почали обговорювати компенсації для України після запуску російського газопроводу.

Рябцев прокоментував запуск "Північного потоку-2": дивіться відео