Така ситуація не повинна була взагалі відбутись. Так вважає депутат Європарламенту від Литви Пятрас Ауштрявічюс.

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Ауштрявічюс: Я бачу 10 можливих сценаріїв для компенсації

За його словами, Німеччині необхідно знайти спосіб і інструменти, як компенсувати свою помилку.

Це величезна геополітична помилка, яку зробив Берлін,

– наголосив Ауштрявічюс.

Він зауважив, що є низка варіантів, як саме країна могла б виправитись: використати або європейські інвестиції в альтернативну енергетику, або інші інвестиції в енергетичну чи газову систему України, інтегруючи її з Європейським Союзом. Можливо, мовитиметься і про фінансові компенсації.

"Це може стати об'єктом переговорів. Здається, все "на столі". Настане час і про це потрібно буде серйозно поговорити. Я бачу понад 10 можливих сценаріїв, як це може відбуватись на практиці", – відзначив євродепутат.

Що таке "Північний потік-2"? Це російський газопровід, який, за задумом, повинен проходити через 5 країн. "Північний потік-2" будують в обхід України. Він готовий на понад 90%. Його запуск загрожує нашій державі, адже вона може втрачати щороку 1,5 мільярда доларів.

Є багато варіантів, на думку Аштрявічюса, як ЄС зможе реагувати на ситуацію, яка складеться. "Це реально і про це потрібно говорити, а не мовчати. "Північний потік-2" побудували зі стратегічним потенціалом, взаємодією", – він додав.

Інтерв'ю з Ауштрявічюсом: дивіться відео

Компенсації для України через запуск газопроводу: коротко