Такая ситуация не должна была произойти. Так считает депутат Европарламента от Литвы Пятрас Ауштрявичюс.
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Ауштрявичюс: Я вижу 10 возможных сценариев для компенсации
По его словам, Германии необходимо найти способ и инструменты, как компенсировать свою ошибку.
Это огромная геополитическая ошибка, которую сделал Берлин,
– заявил Ауштрявичюс.
Он отметил, что есть ряд вариантов, как именно страна могла бы исправиться: использовать или европейские инвестиции в альтернативную энергетику, или другие инвестиции в энергетическую или газовую систему Украины, интегрируя ее с Европейским Союзом. Возможно, речь пойдет и о финансовых компенсациях.
"Это может стать объектом переговоров. Кажется, все "на столе". Придет время и об этом нужно будет серьезно поговорить. Я вижу более 10 возможных сценариев, как это может происходить на практике", – отметил евродепутат.
Что такое "Северный поток-2"?Это российский газопровод, который, по замыслу, должен проходить через 5 стран. "Северный поток-2" строят в обход Украины. Он готов более чем на 90%. Его запуск угрожает нашему государству, ведь оно может терять ежегодно 1,5 миллиарда долларов.
Есть много вариантов, по мнению Аштрявичюса, как ЕС сможет реагировать на сложившуюся ситуацию. "Это реально и об этом нужно говорить, а не молчать. "Северный поток-2" построили со стратегическим потенциалом, взаимодействием", – он добавил.
Интервью с Ауштрявичюсом: смотрите видео
Компенсации для Украины из-за запуска газопровода: коротко
- Соединенные Штаты Америки и Германия начали обсуждать компенсации для Украины после запуска российского газопровода.
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- По словам главы Центра противодействия коррупции Виталий Шабунина, только от Украины зависит, или ему помогут союзники.