Военные рассказали, что с животными легче побеждать врага на войне. Пес первым указывает на опасность и добросовестно несет службу.
На тему Пес Патрон несет службу вместе с ГСЧС: уже обезвредил 90 взрывоопасных предметов
Почему назвали Байрактар? Ибо это наше главное оружие. Он первый "ловит фишку" и указывает нам на возможную опасность. Как и мы, несет службу круглосуточно
– рассказали военные.
И заметили, что животные на передовой – это не только антистресс, это еще и дополнительные глаза и уши для бойцов.
А раньше в сети распространили фотографии пса Патрона, который служит в ГСЧС. Вместе с черниговскими пиротехниками он обезвредил около 90 взрывоопасных предметов.
Как Патрон несет службу: смотрите видео