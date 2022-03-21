Военные рассказали, что с животными легче побеждать врага на войне. Пес первым указывает на опасность и добросовестно несет службу.

На тему Пес Патрон несет службу вместе с ГСЧС: уже обезвредил 90 взрывоопасных предметов

Почему назвали Байрактар? Ибо это наше главное оружие. Он первый "ловит фишку" и указывает нам на возможную опасность. Как и мы, несет службу круглосуточно

– рассказали военные.

И заметили, что животные на передовой – это не только антистресс, это еще и дополнительные глаза и уши для бойцов.

Обратите внимание! Не песиками единственными! Украинские защитники и их котики – отличная команда по спасению мира. В сети обнародовали подборку героев и их "пушистых талисманов" .

А раньше в сети распространили фотографии пса Патрона, который служит в ГСЧС. Вместе с черниговскими пиротехниками он обезвредил около 90 взрывоопасных предметов.