Украинцы в восторге от фотографий. Фотографии собрали более тысячи реакций-сердечек.
Заметьте Четвероногие пограничники получили волонтерскую помощь, – милые фото
Украинские воины и котики – двойной удар по сердечку,
– говорится в сообщении.
Герои и их котики / Телеграм "Сегодня"
Тем временем собачки помогают спасателям. Настоящим героем стал малыш Патрон, который работает вместе с черниговскими пиротехниками. В команде с саперами Патрон обезвредил почти 90 взрывоопасных предметов.
Как Патрон несет службу: смотрите видео