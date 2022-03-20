Украинцы в восторге от фотографий. Фотографии собрали более тысячи реакций-сердечек.

Заметьте Четвероногие пограничники получили волонтерскую помощь, – милые фото

Украинские воины и котики – двойной удар по сердечку,

– говорится в сообщении.

Герои и их котики​ / Телеграм "Сегодня"

Тем временем собачки помогают спасателям. Настоящим героем стал малыш Патрон, который работает вместе с черниговскими пиротехниками. В команде с саперами Патрон обезвредил почти 90 взрывоопасных предметов.

Как Патрон несет службу: смотрите видео