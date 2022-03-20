Українці – у захваті від фотографії. Світлини зібрали понад тисячу реакцій-сердечок.

Зауважте Чотирилапі охоронці кордону отримали волонтерську допомогу, – милі фото

Українські воїни та котики – подвійний удар по сердечку,

– мовиться у повідомленні.

Герої та їхні котики / Телеграм "Сегодня"

Тим часом песики допомагають рятувальникам. Справжнім героєм став малюк Патрон, який працює разом з чернігівськими піротехніками. У команді з саперами Патрон знешкодив майже 90 вибухонебезпечних предметів.

Як Патрон несе службу: дивіться відео