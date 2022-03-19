Для службових собак волонтерські організації з Республіки Польща передали спорядження, сухий корм та медикаменти. Ці речі необхідні для догляду за чотирилапими захисниками.
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Щиро дякуємо волонтеру Stanley Malinois та польським колегам Осередку Спеціалізованої підготовки Прикордонної Варти Республіки Польща у місті Любань за допомогу та підтримку у ці важкі часи,
– написали в ДПСУ.
Службовим собакам надійшла допомога / Фото ДПС України
Службовим собакам надійшла допомога / Фото ДПС України
Службовим собакам надійшла допомога / Фото ДПС України
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