Наше преимущество – в сплоченности, у России же есть только покорное "население", – Минобороны

Министр обороны Алексей Резников отметил, что преимущество Украины в ее сплоченности. Россия же может похвастаться разве что покорным "населением".

Это он подчеркнул в своей очередной сводке. Кроме того, Алексей Резников отметил, что враг истощается и продолжает нести большие потери.

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Преимущество украинцев в нашей сплоченности

Министр обороны подчеркнул, что наше наибольшее преимущество над врагом заключается в сплоченности украинского общества.

В России не понимают, что такое самоорганизация и что такое подлинное доверие между властью и Гражданами. Они десятилетиями уничтожали свободу и достоинство людей, чтобы получить покорное население,

– подчеркнул Резников.

И хотя их больше количественно, да и на море и в воздухе оккупанты преобладают, министр убежден, что это временное явление.

У Украинского народа совсем другая внутренняя мотивация. На порядок более высокая стойкость. На земле мы это уже доказали,

– добавил он.

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