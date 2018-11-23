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      Наше патриархальное сообщество не ожидало назначения женщины – ветераны о "своем" министре

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      В правительстве появилась новая должность министра по делам ветеранов, – которую заняла Ирина Фриз. Ее кандидатуру поддержала Верховная Рада. Новоназначенная министр считает, что ее министерство должно стать лоббистом интересов украинских ветеранов во власти и обещает приложить к этому все усилия.

      Ветераны нового министра критиковать не спешат, зато обещают оценивать ее работу. А у Ирины Фриз это будет новый опыт. За ее плечами – образование искусствоведа, четыре года работы в парламенте, в который попала от президентского блока. Что и неудивительно, ведь Ирина Васильевна минимум 15 лет работала с Порошенко – была его помощником и пресс-секретарем.

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      К слову, создание министерства лоббировала именно президентская фракция. Автор идеи – Александр Третьяков, которого связывают с фармацевтической мафией, а также считают одним из главных спонсоров БПП. А ветераны – это значительный пласт электората: 325 тысяч участников боевых действий, члены их семей, добровольцы и волонтеры.

      К сожалению, у нас патриархальная община. Она не ожидала назначения женщины. Женщины, которая не воевала, не служила в армии. Но мы видели уже на нескольких мероприятиях, которые проводили именно ветеранские организации. Человек открыт, идет на контакт, на диалог,
      – рассказал заместитель председателя Киевского городского союза ветеранов АТО Антон Колумбет.

      Требования к министерству у ветеранов, в принципе, простые – упорядочить социальную и другие виды работ с участниками боевых действий, которые сейчас проводятся несколькими государственными институтами.

      АТО

      Член союза ветеранов АТО Антон Колумбет считает, что новый министр готова к диалогу

      Также накануне в раде проголосовали за еще одного министра – финансов. Оксана Маркарова с июня 2018 года исполняла обязанности министра, после того как ее шеф, Александр Данилюк, со скандалом покинул министерское кресло. К власти тоже пришла после Революции, а до того долго работала в инвестиционной сфере на руководящих должностях. Маркарова – женщина состоятельная, декларирует несколько квартир, земельные участки и даже племенного коня.

      Она не влечет за собой никаких коррупционных шлейфов, имеет опыт в частном бизнесе и хорошие отношения с международными организациями. Мне кажется, это хороший и спокойный вариант для той политической ситуации, которую мы видим сейчас,
      – сказал исполнительный директор Центра экономической стратегии Глеб Вышлинский.

      Между тем в правительстве до сих пор остается два исполняющих обязанности министра аграрной политики и министра здравоохранения. Тараса Кутового, который подал в отставку полтора года назад, 22 ноября наконец уволили. С тех пор его обязанности исполняет Максим Мартынюк. Ульяна Супрун уже успела начать медицинскую реформу, однако до сих пор не имеет статуса министра.

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      В нынешнем составе кабмин будет еще около года. Новое правительство Украина может получить уже после выборов в Верховную Раду.

      Автор: Людмила Кушнир
      Теги: Министерство финансов Украины Министерство по делам ветеранов Оксана Маркарова Ирина Фриз Новости политики Новости Украины Ульяна Супрун
      Источник: 24 канал
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