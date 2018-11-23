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      Удобные и контролируемые, – Соболев о новых министрах

      89 Читати новину українською
      Новые министры
      Новые министры / 24 канал

      В четверг, 22 ноября, Рада проголосовала за несколько новых назначений в правительство. Министром по делам ветеранов, а эта должность – новая, стала Ирина Фриз, которая была когда-то пресс-секретарем Порошенко, а главой минфина – Оксана Маркарова.

      Об этом в прямом эфире 24 канала рассказал народный депутат Егор Соболев.

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      По его словам, нет проблемы в том, что министерство по делам ветеранов возглавит женщина: "Я считаю украинских женщин лучшими в мире". Впрочем, многие считали, что новосозданный отдел правительства должен был бы возглавить ветеран.

      Человек, который почувствовал все это на себе. Который понимает, что такое ПТРС. Что такое возвращаться в жизнь, где будто все весело. Что такое смотреть, как сохраняются вещи, против которых воевал,
      – отметил нардеп.

      Таких ветеранов много и было бы очень хорошо, если бы именно такого человека назначили – считает Соболев.

      Соболєв
      Егор Соболев

      Но в парламенте крупнейшие фракции, выбранные людьми, это БПП и "Народный фронт", которые между собой договариваются.

      И ставят людей, которые удобны, контролируемы, с которыми комфортно работать премьеру, как в случае с Маркаровой, или президенту, как в случае с Фриз,
      – отметил Соболев.

      В итоге нардеп пожелал новым министрам не поддаваться "плохому давлению", насколько это вообще возможно.

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      И убежден: "Любой чиновник может сказать "Нет".

      Видеоинтервью с народным депутатом Егором Соболевым:

      Напомним, также в четверг, 22 ноября, Верховная Рада в первом чтении утвердила президентский законопроект 9037 о внесении изменений в Конституцию Украины относительно стратегического курса страны на полноправное членство в Европейском Союзе и НАТО.

      Теги: Оксана Маркарова Ирина Фриз Новости Украины Новости политики Егор Соболев
      Источник: 24 канал
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