Удобные и контролируемые, – Соболев о новых министрах

В четверг, 22 ноября, Рада проголосовала за несколько новых назначений в правительство. Министром по делам ветеранов, а эта должность – новая, стала Ирина Фриз, которая была когда-то пресс-секретарем Порошенко, а главой минфина – Оксана Маркарова.

Об этом в прямом эфире 24 канала рассказал народный депутат Егор Соболев.

Читайте также: Оксана Маркарова – новый министр финансов Украины: что о ней известно

По его словам, нет проблемы в том, что министерство по делам ветеранов возглавит женщина: "Я считаю украинских женщин лучшими в мире". Впрочем, многие считали, что новосозданный отдел правительства должен был бы возглавить ветеран.

Человек, который почувствовал все это на себе. Который понимает, что такое ПТРС. Что такое возвращаться в жизнь, где будто все весело. Что такое смотреть, как сохраняются вещи, против которых воевал,

– отметил нардеп.

Таких ветеранов много и было бы очень хорошо, если бы именно такого человека назначили – считает Соболев.



Егор Соболев

Но в парламенте крупнейшие фракции, выбранные людьми, это БПП и "Народный фронт", которые между собой договариваются.

И ставят людей, которые удобны, контролируемы, с которыми комфортно работать премьеру, как в случае с Маркаровой, или президенту, как в случае с Фриз,

– отметил Соболев.

В итоге нардеп пожелал новым министрам не поддаваться "плохому давлению", насколько это вообще возможно.

Читайте также: Министерство по делам ветеранов возглавила Ирина Фриз: что о ней известно

И убежден: "Любой чиновник может сказать "Нет".

Видеоинтервью с народным депутатом Егором Соболевым:

Напомним, также в четверг, 22 ноября, Верховная Рада в первом чтении утвердила президентский законопроект 9037 о внесении изменений в Конституцию Украины относительно стратегического курса страны на полноправное членство в Европейском Союзе и НАТО.