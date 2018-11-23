Зручні і контрольовані, – Соболєв про нових міністрів

У четвер, 22 листопада, Рада проголосувала кілька нових призначень в уряд. Міністром у справах ветеранів, а ця посада – новостворена, стала Ірина Фріз, яка була колись прес-секретарем Порошенка, а очільником мінфіну – Оксана Маркарова.

Про це у прямому ефірі 24 каналу розповів народний депутат Єгор Соболєв.

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За його словами, нема проблеми у тому, що міністерство у справах ветеранів очолить жінка: "Я вважаю українських жінок найкращими у світі". Утім, багато хто вважав, що новостворений підрозділ уряду повинен був би очолити ветеран.

Людина, яка відчула все це на собі. Яка розуміє, що таке ПТРС. Що таке повертатися у життя, де наче все весело. Що таке дивитися, як зберігаються речі, проти яких воював,

– зазначив нардеп.

Таких ветеранів багато і було б дуже добре, якби саме таку людину призначили – вважає Соболєв.



Єгор Соболєв

Але у парламенті найбільші фракції, обрані людьми, це БПП і "Народний фронт", які між собою домовляються.

І ставлять людей, які зручні, контрольовані, з якими комфортно працювати прем'єру, як у випадку з Маркаровою, або президенту, як у випадку з Фріз,

– наголосив Соболєв.

У підсумку нардеп побажав новим міністрам не піддаватися "поганому тиску", наскільки це взагалі можливо.

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І висловив переконання: "Будь-який посадовець може сказати "Ні".

Відео інтерв'ю з народним депутатом Єгором Соболєвим:

Нагадаємо, також у четвер, 22 листопада, Верховна Рада у першому читанні затвердила президентський законопроект 9037 про внесення змін до Конституції України щодо стратегічного курсу країни на повноправне членство в Європейському Союзі та НАТО.