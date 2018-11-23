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      Зручні і контрольовані, – Соболєв про нових міністрів

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      Нові міністри
      Нові міністри / 24 канал

      У четвер, 22 листопада, Рада проголосувала кілька нових призначень в уряд. Міністром у справах ветеранів, а ця посада – новостворена, стала Ірина Фріз, яка була колись прес-секретарем Порошенка, а очільником мінфіну – Оксана Маркарова.

      Про це у прямому ефірі 24 каналу розповів народний депутат Єгор Соболєв.

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      За його словами, нема проблеми у тому, що міністерство у справах ветеранів очолить жінка: "Я вважаю українських жінок найкращими у світі". Утім, багато хто вважав, що новостворений підрозділ уряду повинен був би очолити ветеран.

      Людина, яка відчула все це на собі. Яка розуміє, що таке ПТРС. Що таке повертатися у життя, де наче все весело. Що таке дивитися, як зберігаються речі, проти яких воював,
      – зазначив нардеп.

      Таких ветеранів багато і було б дуже добре, якби саме таку людину призначили – вважає Соболєв. 

      Соболєв
      Єгор Соболєв

      Але у парламенті найбільші фракції, обрані людьми, це БПП і "Народний фронт", які між собою домовляються.

      І ставлять людей, які зручні, контрольовані, з якими комфортно працювати прем'єру, як у випадку з Маркаровою, або президенту, як у випадку з Фріз,
      – наголосив Соболєв.

      У підсумку нардеп побажав новим міністрам не піддаватися "поганому тиску", наскільки це взагалі можливо.

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      І висловив переконання: "Будь-який посадовець може сказати "Ні".

      Відео інтерв'ю з народним депутатом Єгором Соболєвим:

      Нагадаємо, також у четвер, 22 листопада, Верховна Рада у першому читанні затвердила президентський законопроект 9037 про внесення змін до Конституції України щодо стратегічного курсу країни на повноправне членство в Європейському Союзі та НАТО.

      Теги: Новини України Новини політики Єгор Соболєв Ірина Фріз Оксана Маркарова
      Джерело: 24 канал
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