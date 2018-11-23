Министерство по делам ветеранов возглавила Ирина Фриз: что о ней известно

Вечером 22 ноября Верховная Рада поддержала кандидатуру Ирины Фриз на должность министра по делам ветеранов: "за" проголосовали 270 депутатов. Рассказываем, что известно о новоназначенной чиновнице и чем будет заниматься ведомство.

Чем раньше занималась Ирина Фриз?

До назначения на должность 44-летняя Ирина Фриз была народным депутатом от фракции политической партии "Блок Петра Порошенко" (с 2014 года). Также она занимала должность председателя подкомитета по вопросам безопасности государственных информационных систем комитета Рады по вопросам национальной безопасности и обороны. До этого Фриз руководил главным департаментом информационной политики Администрации Президента Украины.

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В сентябре 2016 года она возглавила постоянную делегацию Украины в Парламентской ассамблее НАТО.

С мая 2008 по январь 2013 года Ирина Фриз работала ведущим специалистом Аппарата Совета НБУ. В марте 2005 – помощником и заведующим пресс-сектора Секретаря СНБО Украины. На этом посту она находилась до августа 2006 года.

С мая 2003 года по март 2005 (а впоследствии и с августа 2006 по июнь 2007-м) Фриз был помощником и пресс-секретарем тогда народного депутата Украины Петра Порошенко.

Чем она известна?

Ирина Фриз является автором законопроекта, согласно которому российские журналисты лишились аккредитации в государственных органах власти. Кроме этого, она – инициатор законопроекта о регламентации использования мобильной связи украинскими военными в зонах ведения боевых действий (для предотвращения наведения огня противника по координатам излучения телефонов).

Ирина Фриз добилась решения о проведении весенней сессии ПА НАТО 2020 года в Киеве (впервые в истории). Является автором закона о внесении изменений в законодательство относительно восстановления курса Украины на членство в НАТО.

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В рамках деятельности межфракционного объединения "Равные возможности", Фриз занимается вопросами гендерного равенства женщин-военнослужащих в вооруженных формированиях Украины. Выступает за отмену ограничения для женщин и введение равных с мужчинами возрастных условий прохождения военной службы по контракту.



Ирина Фриз – министр по вопросам ветеранов

В ноябре 2016 года во время встречи с Канцлером ФРГ Ангелой Меркель передала видеопрезентацию о российских войсках на Донбассе, а во время заседания Межпарламентского Совета Украина – НАТО представила доклад о подрывных информационно-психологических операциях РФ в социальных сетях. В декабре того же года в штаб-квартире НАТО в Брюсселе она представила доклад о размещении вооружения России в Крыму, перебрасывании российского оружия с полуострова в Сирию и использовании его для военной конфронтации со странами-членами НАТО.

По данным сайта Верховной Рады, Фриз посещает 95% пленарных заседаний парламента.

В декларации за 2017 год она указала автомобиль AUDI А5 2015 года выпуска. Также Фриз владеет корпоративными правами в общественной организации "Институт геополитики и проблем безопасности". На счету в "Международном инвестиционном банке" хранит 115 евро и 833 американских доллара. Кроме того, она задекларировала 89 тысяч долларов и 40 тысяч гривен сбережений.

Ирина Фриз ведет активную общественную и гражданскую деятельность, является колумнисткой УНИАН. В 2017 году заняла 40 позицию в рейтинге "100 самых влиятельных женщин Украины" журнала "Фокус".

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Что говорят эксперты?

Политолог Владимир Фесенко назначение Ирины Фриз на должность министра по делам ветеранов назвал положительным моментом, однако прогнозировать, как она проявит себя в новом амплуа, не спешит.

Ирина достаточно уверена и положительно проявила себя в Верховной Раде, она компетентна в вопросах, которые касаются Донбасса. Почему именно ее предложили на эту должность? Думаю, что это – проявление доверия со стороны президентской команды. Каким она будет министром – покажет время. Когда новый человек идет в правительство, нужно посмотреть на его работу в первые несколько месяцев: каким он является менеджером, удастся ли ему быстро организовать министерство и решить кадровые вопросы. Сегодня же все прогнозы будут фантазиями или манипуляцией,

– пояснил эксперт.

Чем будет заниматься Министерство по делам ветеранов?

Министерство должно заниматься разработкой государственной политики в этой сфере и создать проект изменений в законодательство. Кроме этого, ведомство должно определить, как будет реализована вся система опеки над ветеранами, какие вопросы являются наиболее приоритетными и сколько денег для этого нужно. В идеале, министерство будет решать все вопросы, связанные со здоровьем ветеранов, поддержкой их семей, предоставлением льгот, обеспечением жильем и созданием условий для трудоустройства бойцов.

Ветераны получат новое министерство у себя в телефоне. Кабинет условно будет назван "е-ветеран", типа банковской системы, он будет привязан к твоей платежной карте, и ты можешь все, что угодно: заказать путевку, услугу, получить информацию, записаться на курсы и др,

– объясняли ранее авторы идеи создания ведомства.

Нардепы предложили создать Министерство по делам ветеранов еще в феврале 2018 года, однако тогда возник вопрос: зачем создавать еще одно ведомство для ветеранов, если есть Министерство социальной политики и Госслужба по делам ветеранов войны и участников антитеррористической операции? Впоследствии Кабмин создал Государственную службу по делам ветеранов, на базе которой и будет основано новое министерство, а Государственную службу по делам ветеранов войны и участников АТО – ликвидировал.

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Митинг за создание Министерства ветеранов 7 ноября 2018 года / Facebook-страница "Национального корпуса"

Ирина Фриз в эфире одного из телеканалов уже отметила, что министерство может начать работу в июне следующего года.

На самом деле процесс образования министерства, к сожалению, долгий по нашим процедурным правилам. В полном объеме министерство сможет заработать только с июня месяца. Мы должны пройти долгую процедуру назначения государственного секретаря, утверждения штатной структуры, формирования штатной структуры,

– объяснила Фриз.

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