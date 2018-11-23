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      Наша патріархальна спільнота не очікувала призначення жінки, – ветерани про "свого" міністра

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      В уряді з'явилася нова посада міністра – у справах ветеранів, – яку обійняла Ірина Фріз. ЇЇ кандидатуру підтримала Верховна Рада. Новопризначена вважає, що її міністерство повинне стати лобістом інтересів українських ветеранів у владі і обіцяє докласти до цього усіх зусиль.

      Ветерани нового міністра критикувати не поспішають, натомість обіцяють оцінювати її роботу. А в Ірини Фріз це буде новий досвід. За плечима її – освіта мистецтвознавця, чотири роки роботи в парламенті, до якого потрапила від президентського блоку. Що й не дивно, адже Ірина Василівна щонайменше 15 років працювала з Порошенком – була його помічником та прес-секретарем.

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      До слова, створення міністерства лобіювала саме президентська фракція. Автор ідеї – Олександр Третьяков, якого пов'язують з фармацевтичною мафією, а також вважають одним із головних спонсорів БПП. А ветерани – це значний пласт електорату: 325 тисяч учасників бойових дій, члени їх сімей, добровольці та волонтери.

      На жаль, у нас патріархальна спільнота. Вона не очікувала призначення жінки. Жінки, яка не воювала, не служила в армії. Але ми бачили її вже на кількох заходах, які проводили саме ветеранські організації. Людина відкрита, йде на контакт, на діалог,
      – розповів заступник голови Київської міської спілки ветеранів АТО Антон Колумбет.

      Вимоги до міністерства у ветеранів, у принципі, прості – впорядкувати соціальну та інші види робіт з учасниками бойових дій, які зараз проводяться кількома державними інституціями.

      АТО
      Член спілки ветеранів АТО Антон Колумбет вважає, що новий міністр готова до діалогу

      Також напередодні у раді проголосували за ще одного міністра – фінансів. Оксана Маркарова від червня 2018 року виконувала обов'язки міністра, після того як її шеф, Олександр Данилюк, зі скандалом залишив міністерське крісло. До влади теж прийшла після Революції, а до того довго працювала в інвестиційній сфері на керівних посадах. Маркарова – жінка заможна, декларує кілька квартир, земельні ділянки та навіть племінного коня.

      Вона не тягне за собою жодних корупційних шлейфів, має досвід у приватному бізнесі та хороші стосунки із міжнародними організаціями. Мені здається, це хороший і спокійний варіант для тієї політичної ситуації, яку ми бачимо зараз,
      – сказав виконавчий директор Центру економічної стратегії Гліб Вишлінський.

      Тим часом в уряді досі залишається два виконувачі обов'язків – міністра аграрної політики та міністра охорони здоров'я. Тараса Кутового, який подав у відставку півтора року тому, 22 листопада нарешті звільнили. З того часу його обов'язки виконує Максим Мартинюк. Уляна Супрун уже встигла розпочати медичну реформу, однак досі не має статусу міністра.

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      У нинішньому складі кабмін буде ще близько року. Новий уряд Україна може отримати вже після виборів до Верховної Ради.

      Автор: Людмила Кушнір
      Теги: Новини політики Новини України Ірина Фріз Оксана Маркарова Уляна Супрун Міністерство у справах ветеранів Міністерство фінансів України
      Джерело: 24 канал
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