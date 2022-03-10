Президент отметил, что его не волнует, как близко подошел враг, ведь больше он заботится о населении. Об этом Зеленский сказал в интервью.

Важно Российские войска сбрасывают авиабомбы на "зеленый коридор" в Мариуполе

Я беспокоюсь о нашей стране, о водоснабжении, о еде. О Мариуполе, Донецке, Запорожской области, Мелитополе, Волновахе, Харькове – там ужасная ситуация. Люди остались без воды и еды. То, что сейчас происходит в Мариуполе – это гуманитарная катастрофа,

– подчеркнул глава государства.

Он подчеркнул, что из разных городов отправляют колонны гуманитарной помощи. Однако оккупанты в них стреляют и не пропускают людей. Смелые водители продолжают работать несмотря на обстрелы. Ведь понимают, что спасают людей от смерти от голода и жажды.

"Как люди мы всегда беспокоимся о своей жизни. Поэтому мы должны поставить гуманитарную помощь на первое место", – отметил Зеленский.

Политик добавил, что нет никаких универсальных решений: "В нашей истории существует настоящий террор".

Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!

Это может вас заинтересовать – потери врага по состоянию на утро 10 марта: видео