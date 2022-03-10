Президент зазначив, що його не хвилює, як близько підійшов ворог, адже більше він турбується про населення. Про це Зеленський сказав у інтерв'ю.

Важливо Російські війська скидають авіабомби на "зелений коридор" у Маріуполі

Я турбуюся про нашу країну, про водопостачання, про їжу. Про Маріуполь, Донецьк, Запорізьку область, Мелітополь, Волноваху, Харків – там жахлива ситуація. Люди залишилися без води та їжі. Те, що зараз відбувається в Маріуполі – це гуманітарна катастрофа,

– наголосив глава держави.

Він підкреслив, що з різних міст відправляють колони гуманітарної допомоги. Однак окупанти в них стріляють та не пропускають до людей. Сміливі водії продовжують працювати попри обстріли. Адже розуміють, що рятують людей від голодної та спраглої смерті.

"Як люди ми завжди турбуємося про своє життя. Утім ми повинні поставити гуманітарну допомогу на перше місце", – зауважив Зеленський.

Політик додав, що немає жодних універсальних рішень: "У нашій історії існує справжній терор".

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