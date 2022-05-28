Жители села Подлесье Броварского района, неподалеку от Киева, рассказали сайту 24 канала о том, как россияне месяц хозяйничали в их доме.

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Эвакуация

К счастью, семье удалось выехать из села до того, как туда пришла захватническая армия, быстро оккупировавшая населенный пункт. Вокруг села постоянно было слышно канонаду взрывов, а рядом на дорогах появлялось все больше блокпостов. Позже стало известно, что россияне уже захватили все окрестные села и направляются в Подлесье.

На БТР россияне заехали прямо во двор / Фото предоставлены 24 каналу

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В доме россияне спокойно жили все три недели. После себя оставили беспорядок, разбитые окна, выцарапанная надпись "Люди" на входной двери и следы от БТР во дворе. Еду "вторая армия мира" готовила в камине – видимо, не разобралась, как пользоваться индукционной плитой.

Целых окон в доме почти не осталось / Фото предоставлено 24 каналу

В нашем доме жили орки. Разбито 7 из 12 окон. В стеклянной двери на террасу разбиты стекла и вывернуты замок. Сломана кухонная мебель. Вокруг грязь. Украдены детали компьютера, поврежден монитор. Украдена вся мужская обувь, музыкальные инструменты. Сильно поврежден забор. По нему проехались на БТР,

– отметили члены семьи.

Они добавили, что перед домом разорвался снаряд, снесший автоматические ворота и калитку, развалил кирпичные столбики. Обломками повреждены фасад и крыша.

На мониторе компьютера оккупанты нарисовали мужской половой орган, из дома забрали ценные вещи, разбили мебель и съели все оставшиеся там запасы продовольствия.

Так россияне хозяйничали в доме / Фото предоставлены 24 каналу:

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Перед зданием отчетливо видна огромная яма от попадания снаряда, а весь забор просто состоит из сплошных дыр от обломков.

Так выглядит след от попадания снаряда / Фото предоставлены 24 каналу

Сейчас за домом присматривает сосед. Пока подать заявку на возмещение за поврежденное имущество семья украинцев не может, потому что находится за границей.

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