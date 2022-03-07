Об этом сообщил глава Николаевской ОГА Виталий Ким в своем видеообращении.

Важно Мы по своим не стреляем, – глава Николаевской ОГА Ким отреагировал на фейки

Он отметил отличную работу всех украинских бойцов и защитников.

Если бы вы видели, какая паника была у бойцов "спецбатальона" (России – 24 канал), которые должны были взять Николаев сегодня. 2 атаки, неуспешные,

– подчеркнул Виталий Ким.

После этого оккупанты начали искать место, где спрятаться.

Свежее обращение Виталия Кима: смотрите видео

Атака Николаева: главное

7 марта русские орки около 5 утра подло и цинично атаковали Николаев. Крылатая ракета "Калибр" прилетела в 79 бригаду, пока солдаты еще спали.

Однако украинские бойцы отомстили оккупантам. Впоследствии Вооруженные силы Украины отбили у врага Николаевский аэропорт. Аэродром – под контролем украинцев.

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