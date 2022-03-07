Об этом сообщил глава Николаевской ОГА Виталий Ким в своем видеообращении.
Важно Мы по своим не стреляем, – глава Николаевской ОГА Ким отреагировал на фейки
Он отметил отличную работу всех украинских бойцов и защитников.
Если бы вы видели, какая паника была у бойцов "спецбатальона" (России – 24 канал), которые должны были взять Николаев сегодня. 2 атаки, неуспешные,
– подчеркнул Виталий Ким.
После этого оккупанты начали искать место, где спрятаться.
Свежее обращение Виталия Кима: смотрите видео
Атака Николаева: главное
- 7 марта русские орки около 5 утра подло и цинично атаковали Николаев. Крылатая ракета "Калибр" прилетела в 79 бригаду, пока солдаты еще спали.
- Однако украинские бойцы отомстили оккупантам. Впоследствии Вооруженные силы Украины отбили у врага Николаевский аэропорт. Аэродром – под контролем украинцев.
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