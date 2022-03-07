Про це повідомив очільник Миколаївської ОДА Віталій Кім у своєму відеозверненні.
Важливо Ми по своїх не стріляємо, – голова Миколаївської ОДА Кім відреагував на фейки
Він відзначив відмінну роботу всіх українських бійців та захисників.
Якби ж ви бачили, яка паніка була у бійців "спецбатальйону" (Росії – 24 канал), які мали взяти Миколаїв сьогодні. 2 атаки, неуспішні,
– наголосив Віталій Кім.
Після цього окупанти почали шукати місце, де сховати.
Свіже звернення Віталія Кіма: дивіться відео
Атака Миколаєва: головне
- 7 березня російські орки близько 5 ранку підло й цинічно атакували Миколаїв. Крилата ракета "Калібр" прилетіла в 79 бригаду поки солдати ще спали.
- Однак українські бійці помстилися окупантам. Згодом Збройні сили України відбили у ворога Миколаївський аеропорт. Летовище – під контролем українців.
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