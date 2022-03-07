Про це розповів очільник Миколаївської обласної держадміністрації Віталій Кім. За його словами, подібне можна прочитати в інтернеті.

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Кім: Паніку спростовують мешканці-друзі

Як зазначив Кім, у мережі є закиди, що нібито у селі Баловне на Миколаївщині все підсічено та погано. Мовляв, усі "кричать" у мережі: "Баловне, трагедія, усі помирають".

У нас ж з усіма є зв'язок. Ми дружня область. Я зателефонував у Баловне, у тероборону, мешканцям-друзям, які там живуть. Вони кажуть: "Ні, всі постріли були далеко",

– заспокоїв очільник МОДА.

Також він знову нагадав, що українські військові ніколи не стріляють по населених пунктах. Хоч і не заперечує, що довелось вступити у ближній бій, тому що ЗСУ чекали, коли орки вийдуть із населеного пункту.

"Ми по своїх точно не стріляємо. У жодних варіантах. А от вони без розбору це роблять", – наголосив Кім.

Зазначимо, що 5 березня під час боїв у селі Баловне від обстрілу окупантів загинула цивільна людина. Ворог уже не вперше обстрілює будинки мирних мешканців під Миколаєвом.