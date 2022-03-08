"Наши девушки – наша гордость": пограничники показали ролик с украинскими защитницами

8 марта весь мир празднует Международный день борьбы за права женщин. По этому случаю Государственная пограничная служба Украины показала видеоролик с украинскими защитницами.

Украинские женщины несокрушимы – они уничтожают оккупантов на передовой, и отстаивают свободу нашей земли. Защитницы заслуживают самого лучшего, ведь приближают Украину к победе.

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Наши девушки! Наша гордость! Мы победим!

– подписали ролик в ГПСУ.

Смотрите видео с украинскими защитницами: