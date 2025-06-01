Наши дома: омбудсмен показал первые минуты после обмена пленными

Сегодня, 9 июня, удалось освободить из плена украинских защитников. Это молодые украинцы до 25 лет, преимущественно 2000 года рождения.

Некоторые из них попали в плен еще в первые дни полномасштабного вторжения. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на омбудсмена Дмитрия Лубинца.

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Кого удалось вернуть из плена

По данным омбудсмена, среди воинов, которых вернули, есть военные Вооруженных сил Украины, Госпогранслужбы, Национальной гвардии и ТРО. Кроме этого, домой вернулись защитники Морской пехоты Украины, Десантно-штурмовых войск и защитники, которые попали в плен в Мариуполе.

Украинские защитники вернулись из плена: видео Дмитрия Лубинца

Омбудсман отмечает, что подавляющее большинство из них находилась в неволе с 2022 года. Он добавляет, что на месте обмена находятся представители Офиса Омбудсмена. Сейчас они общаются с возвращенными украинцами, информируют об их правах и помогают позвонить родным.

Поздравляю всех, кто имеет возможность вдохнуть родной воздух после лет неволи! Наша команда радуется со всеми семьями, которые получили драгоценный и такой ожидаемый звонок!

– добавил Лубинец.

Как сообщил украинский президент Владимир Зеленский, этот обмен продлится несколько дней. Он также отметил, что процесс довольно сложный и содержит много чувствительных деталей, поэтому переговоры продолжаются фактически ежедневно.