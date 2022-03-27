Наши города горят, но сердца пылают решительностью, – Елена Зеленская на марафоне Save Ukraine

Елена Зеленская во время марафона Save Ukraine обратилась в мир от имени украинцев. Первая леди поблагодарила всех, кто сыграл важную роль в предстоящей победе Украины.

Зеленская рассказала, как месяц и три дня назад украинцы очнулись от взрывов. В их дома пришла война. Однако, когда агрессор напал на Украину, ей на помощь откликнулись друзья, сообщает 24 канал.

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Первая леди поблагодарила каждого, кто рассказывает правду о войне в Украине.

Зеленская заявила, что хочет поддержать всех матерей и женщин Украины. Они борются за ценности, которые важны для каждого.

Первая леди поблагодарила за гуманитарную и финансовую помощь. Украина этого никогда не забудет. Зеленская подчеркнула, что благодарна каждому, кто сыграл немаловажную роль в предстоящей победе Украины. Она обязательно наступит.

Зеленская написала письмо миру

Также во время марафона Save Ukraine зачитали письмо первой леди Украины миру. Зеленская обратилась от имени Киева – европейской столицы, миллионного города, обстреливаемого ракетами.

Первая леди подчеркнула, что хочет обратиться от имени Харькова, Чернигова, Мариуполя. Гражданские люди хотят убежища, но враг не дает организовать гуманитарные коридоры.

Наши города горят, но наши сердца пылают решительностью. Я хочу поблагодарить каждого из вас. Спасибо за то, что нас обняли,

– заявила Зеленская.

Первая леди заявила, что когда вернется мир, все соберутся вместе, обнимутся и поблагодарят друг друга за то, чего удалось вместе добиться.

Зеленская подчеркнула, как сильно хочет помочь детям. Теперь украинские малыши не могут спать из-за обстрелов. А родители не могут привыкнуть к тому, что их дети засыпают под такие страшные звуки.

Первая леди заявила, что умоляет мир не привыкать к войне. Она стучит в дверь и выжидает, пока ей откроют. Зеленская призвала мир стоять бок о бок с Украиной на стороне человечности, правды и победы.

Также первая леди обратилась к украинцам. Она призывала народ сражаться: оружием или трудом. Истина побеждает.

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