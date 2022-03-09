"Наши охотники радуются": на Николаевщине выпал снег, поэтому ловить россиян будет легче

Сегодня ночью на Николаевщине выпал снег. Однако это плохая новость только для оккупантов.

Глава Николаевской ОГА Виталий Ким вместе с нашими военными радуется весеннему снегу. Он убежден, что украинским защитникам такая погода только "на руку".

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"Каждый охотник в нашей степи знает, что снег – это хорошо", – отметил он.

И объяснил: "По снегу легче выследить добычу". Очевидно, речь идет о российских захватчиках, которые ворвались на наши территории.

Поэтому наши охотники очень радуются этому снегу,

– подчеркнул Ким.

Он также рассказал, что наши бойцы – выспались, поэтому готовы с новыми силами давать отпор врагу.

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