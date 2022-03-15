Наши потери в разы меньше, чем у врага, но жизнь каждого нашего воина – бесценна, – Залужный

ВСУ наносят врагу бешеные потери, которых он не знал за всю свою историю. К сожалению, в ходе войны у нас также есть потери.

Храбрые украинские защитники 20-й день защищают Украину и дают отпор российским оккупантам. Враг несет огромные потери. К сожалению, в ходе ожесточенных поединков украинские силы теряют героев.

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Жизнь каждого украинского воина – бесценна

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что украинские герои выполняют поставленные задачи. Наши защитники остановили агрессора, развернули части резерва и на определенных направлениях переходят в контрнаступление.

К большому сожалению, у нас есть потери. Они в несколько раз меньше, чем у противника. Но жизнь и здоровье каждого нашего воина – бесценно. Соболезную семьям погибших,

– написал Залужный.

Также он пообещал, что "мы отомстим за каждого побратима, за мирных украинцев, за наших детей".

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