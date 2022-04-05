Заместительница министра обороны Украины Маляр отметила, что на самом деле идет война не просто двух государств или народов. Это война цивилизации с диким средневековьем.

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Маляр отметила, что очень важно, чтобы в этой ситуации каждый выполнял свою работу. Наказание снова возвращающихся в Украину оккупантов – это задача для национального правосудия, национальной юстиции и правоохранительных органов. Именно на них ляжет основное бремя.

На сегодняшний день международные судебные институты, к сожалению, – слабые. Сложно привлекать российское военно-политическое руководство и обычных военных к международной ответственности. Потому нужно все это оставить нашим правоохранительным органам. Они справятся,

– заявила Маляр.

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