Заступниця міністра оборони України Маляр зауважила, що насправді триває війна не просто двох держав чи народів. Це війна цивілізації з диким середньовіччям.

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Маляр зауважила: дуже важливо, щоб у цій ситуації кожен виконував свою роботу. Покарання окупантів, які знову повертаються в Україну, – це завдання для національного правосуддя, національної юстиції та правоохоронних органів. Саме на них ляже основний тягар.

На сьогодні, міжнародні судові інституції, на жаль, – слабкі. Складно притягати російське військово-політичне керівництво та звичайних військових до міжнародної відповідальності. Тому потрібно все це залишити нашим правоохоронним органам. Вони впораються,

– заявила Маляр.

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